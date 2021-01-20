ليوناردو يترقب مصيره مع شباب الأهلي عقب عودته إلى دبي

المصدر: أحمد طارق- دبي

أعلن اللاعب البرازيلي ليوناردو دي سوزا عن عودته، إلى دبي بعدما أنهى البرنامج العلاجي الذي خضع له في البرازيل ثلاثة أشهر، وذلك تمهيداً لانضمامه إلى تدريبات شباب الأهلي في الأيام المقبلة.

ونشر ليوناردو، أمس، صورة على حسابه في موقع تبادل الصور ومقاطع الفيديو "إنستغرام" لمطار دبي أثناء وصوله إلى الدولة قادماً من البرازيل، وعلق عليها قائلاً: "وصلت إلى بيتي الثاني، لا يوجد أحد لا يحب هذه البلد".

وأكد مصدر في نادي شباب الأهلي لـ "الإمارات اليوم" أن الخيارات بالنسبة إلى قيد ليوناردو في قائمة الفريق بالنصف الثاني من الموسم خلال فترة الانتقالات الحالية، لافتاً إلى أن الجهاز الفني بقيادة المدرب مهدي علي سيقرر إذ كان سيتم إعادة قيد اللاعب البرازيلي من عدمها.

وأوضح أن ليوناردو غاب فترة طويلة عن الملاعب ومسألة الاعتماد عليه قد تكون مغامرة، مبيناً أن الجهاز الطبي في شباب الأهلي سيتابع آخر التطورات بالنسبة إلى الإصابة التي أبعدت اللاعب عن الفريق، كما أن الجهاز لديه التقارير الخاصة بالبرنامج العلاجي الذي خضع له في البرازيل، ووفقاً لمردوده وجاهزيته واحتياجات الفريق بالنسبة إلى اللاعبين الأجانب الموجودين حالياً سيتم اتخاذ قرار قيد ليوناردو أو الإبقاء على الأسماء الموجودة.

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