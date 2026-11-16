3 سجناء يتسلقون سور السجن ويفرون في البرازيل
وثقت كاميرات مراقبة فرار 3 سجناء من منشأة "ليوناردو لاغو" العقابية في مدينة ريسيفي، شمال شرقي البرازيل، قبل أن تتمكن السلطات من إعادة القبض على أحدهم قرب السجن.
وأظهرت تسجيلات كاميرا مراقبة السجناء وهم يقفزون عن سور المنشأة، التابعة لمجمع كورادو العقابي بولاية بيرنامبوكو، بالقرب من نقطة حراسة للشرطة العسكرية، وفق شبكة "إس بي تي" البرازيلية.
وقفز سجينان أولا وتابعا سيرهما في الشارع، قبل أن يلحق بهما الثالث بعد نحو دقيقة، بعدما ألقى كيسا خارج السور. وأظهرت اللقطات سقوطه أرضا، قبل أن ينهض ويلتقط الكيس ويواصل الفرار.
وأكدت إدارة السجون وإعادة التأهيل في الولاية إعادة القبض على أحد الفارين بالقرب من المنشأة، مشيرة إلى تحديد هوية السجينين الآخرين واستمرار عمليات البحث عنهما بمشاركة قوات الأمن وجهاز استخبارات شرطة السجون.
Fuga de presídio - Uma câmera de segurança registrou a fuga de três detentos do Presídio Policial Penal Leonardo Lago (PPLL), localizado no Complexo Prisional do Curado, na Zona Oeste do Recife, neste sábado (14). Um dos fugitivos foi recapturado nas proximidades da unidade prisional, e outros dois seguem sendo procurados pela polícia. As imagens mostram que a fuga ocorreu às 5h06, próximo à área da guarita. O primeiro detento, que vestia uma camisa laranja, pula o muro do presídio carregando um saco plástico. Logo depois, um segundo homem, de camisa verde, também consegue passar pela estrutura. Um minuto depois, o terceiro detento joga um saco por cima do muro e tenta escapar. Ele tem dificuldade para pular, cai no chão e acaba derrubando parte da concertina, estrutura de arame farpado instalada no muro. O vídeo também mostra a dupla deixando o local e, pouco tempo depois, o terceiro detento seguindo pela mesma rua. Este terceiro fugitivo foi recapturado quando ainda estava perto da unidade prisional. Uma terceira gravação mostra um policial penal conduzindo o terceiro fugitivo em direção à entrada do presídio. Em nota, a Secretaria de Administração Penitenciária e Ressocialização de Pernambuco (Seap) informou que a fuga foi registrada nas proximidades da guarita dos policiais militares. ➡️ A Seap afirmou que os dois homens que fugiram do presídio já foram identificados, mas não divulgou os nomes ou as idades deles. A polícia tenta localizar a dupla, informou a secretaria. Saiba mais no #g1. #fuga #presídio #g1pernambuco #recife #notícias #polícia— g1 (@g1) November 14, 2026
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