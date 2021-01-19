والد ألابا ينفي انتقال نجله من البايرن إلى ريال مدريد

المصدر: وكالات

نفى والد الظهير الدولي النمسوي دافيد ألابا اليوم ما تناولته وسائل الإعلام في الساعات القليلة الماضية عن توصل نجله لاتفاق مع ريال مدريد الإسباني للانتقال اليه الصيف المقبل، بعد انتهاء عقده مع فريقه الحالي بايرن ميونيخ الألماني. وأكد جورج ألابا الذي يتولى مهمة إدارة شؤون نجله، في تصريح للقناة التلفزيونية الرياضية الألمانية "سبورت1" أنه "لم يُتخذ أي قرار حتى الآن ودافيد لم يوقع بعد مع ريال مدريد".

وكشف "الى جانب ريال، هناك أيضا أندية أخرى مهتمة، وما يهمه الآن أن يكون مركزا تماما على أدائه مع بايرن". ويأتي تصريح الوالد ألابا ردا على ما ذكرته صحيفة "ماركا" الإسبانية عن توصل اللاعب النمسوي الذي ساهم الموسم الماضي بقيادة العملاق البافاري الى ثلاثية الدوري والكأس المحليين ودوري أبطال أوروبا، الى اتفاق مبدئي مع ريال للانتقال الى صفوفه بعقد لأربعة أعوام مقابل راتب سنوي قدره 11 مليون يورو. وحتى أن الصحيفة أفادت بأن اللاعب أجرى الفحص الطبي الروتيني "بوجود طبيب من ريال".

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