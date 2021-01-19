رسمياً.. ريال مدريد يتعاقد مع نجم البايرن لأربع سنوات وبراتب كبير

المصدر: حميد نعمان - دبي

ذكرت صحيفة "ماركا" الإسبانية اليوم أن إدارة النادي الملكي، وبالاتفاق مع المدرب زين الدين زيدان، أنهت الاتفاق رسمياً مع نجم البايرن، النمساوي ديفيد ألبا لأربع سنوات مقبلة، على أن ينتقل رسميا في 30 يونيو المقبل.

وينص العقد على منح ألبا راتباً كبيرا يصل إلى 11 مليون يورو سنويا، بجانب العديد من المزايا الأخرى، ويراهن الملكي على المدافع ذو النزعة الهجومية لتعزيز دفاع ريال مدريد، وكذلك لتجنب أي فراغ قد يحدثه رحيل القائد الحالي، سيرجيو راموس.

وكان ألبا قد دخل فترة الستة أشهر الاخيرة في عقده، وفتح قنوات الاتصال مع مدريد، حيث رفض العديد من العروض الأخرى من يوفنتوس وتشلسي، وأصر على الانتقال إلى الريال. وقالت "ماركا" إن اللاعب خضع بالفعل لفحوات طبية، وأنهى كل تفاصيل الانتقال.

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