بالفيديو: لاعب انتر ميلان يوضح حقيقة تقبيله شعار الغريم يوفنتوس!

غضب جمهور نادي انتر ميلان الإيطالي من فعلة لاعبه التشيلي أرتورو فيدال بعدما شوهد وهو يعانق لاعب يوفنتوس جورجيو كيليني ويقبل شعار يوفنتوس على قميص الأخير، قبل انطلاق مباراة الغريمين في الدوري الإيطالي والتي انتهت بفوز "النيراتزوري" بهدفين نظيفين.

ودافع فيدال عن فعلته موضحاً الحقيقة، قائلاً عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "إنستغرام": "نيتي لم تكن أبدا تقبيل شعار فريق آخر، القبلة كانت تعبيرًا على المودة التي أحملها لأخ لي في كرة القدم عشت معه سنوات رائعة ونحب بعضنا البعض".

Vidal accidentally kissed the Juventus badge before kick off 😂 pic.twitter.com/VduftSgVN4