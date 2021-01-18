ميسي مهدد بعقوبات مشددة.. تعرف إلى التفاصيل!

المصدر: متابعات - محمد الحتو

تنتظر الأرجنتيني ليونيل ميسي قائد برشلونة الإسباني عقوبة مشددة بعد تعمده ضرب لاعب أتلتيك بيلباو أسيير فياليبر من غير كرة، وتعرضه للطرد المباشر، الأحد، في المباراة النهائية لكأس السوبر الإسباني التي ظفر بها بيلباو 3-2.

وقالت صحيفة "أس" الإسبانية أن "ميسي تنتظره عقوبة إيقاف تتراوح بين مباراة واحدة وأربع مباريات"، مشيرة إلى أن "إيقاف اللاعب الأرجنتيني سيمتد إلى أربع مباريات إذا تم تصنيف ما قام به في حق فياليبر، بأنه فعل عدواني متعمد".

بدورها، قالت صحيفة "ماركا" أن "لجنة الانضباط في الرابطة الإسبانية لكرة القدم، ستقتصر على معاقبة ميسي بالإيقاف لمباراتين، وستنفذ عقوبة إيقاف ميسي في مباريات برشلونة في بطولتي الدوري وكأس ملك إسبانيا".

وتعتبر البطاقة الحمراء الأولى لميسي مع برشلونة منذ 753 مباراة، الأمر الذي يوضح الحالة النفسية للاعب الأرجنتيني الذي يبدو غير سعيد مع ناديه في ظل التراجع الفني وتحفظه على إدارة النادي وسعيه سابقاً للرحيل.

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