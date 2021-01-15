فيلم وثائقي عن الأسطورة "بيليه" فبراير المقبل

المصدر: جوني جبور - دبي

أعلن أسطورة كرة القدم البرازيلية "بيليه"، عن إطلاق منصة "نيتفلكس" فبراير المقبل، فيلما وثائقيا يؤرخ 12 عاماً من مسيرته، تحول خلالها "الجوهرة السوداء" كما يعرف في أواسط الساحة المستديرة عالمياً من لاعب شاب إلى بطل قومي في بلاده. وقال بيليه في رسالة نشرها عبر حساباته في شبكات التواصل الاجتماعي: "قريباً سأمتلك فرصة لاستعادة ذكرياتي، حين يعرض في 23 فبراير المقبل، فيلم تاريخي وثائقي من انتاج "نيتفليكس البرازيل"، يتناول 12 عاماً من مسيرتي في عالم الساحرة المستديرة".

ويعد بيليه صاحب الـ 80 عاماً، بطلاً قومياً في البرازيل، منذ أن استهل مسيرته مع سانتوس عام 1955، وسطوع نجمه سريعاً في كرة القدم العالمي، بدخوله التاريخ لأول مرة في العام 1958 حين أصبح أصغر لاعب يشارك ويبلغ مباراة نهائية في كأس العالم، في نسخة شهدت الفوز الأول مع منتخب "السامبا" بالكأس، واتبعها بلقبي مونديالي 1962 و1970 الذين منحاه أن يصبح اللاعب الوحيد بتاريخ الكرة الذي يستطيع الفوز في ثلاث بطولات كأس عالم، ما دفع الكثير من نقاد الساحرة المستديرة بوصفه كأفضل لاعب بتاريخ الكرة، قبل أن يمنحه الاتحاد الدولي لتاريخ وإحصائيات كرة القدم في العام 1999 لقب لاعب القرن بالاستناد إلى سجل أهدافه البالغ 541 مع الأندية التي لعب لها، وتسجيله 1281 هدفاً في 1363 مباراة خاضها مع الأندية والمنتخبات، بما في ذلك المباريات الودية غير الرسمية.

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