"ألبين" أول فريق يكشف عن سيارته الجديدة لموسم 2021 في "الفورمولا 1"

المصدر: جوني جبور - دبي

بات فريق "ألبين" الفرنسي، أول فرق بطولة العالم لسباقات الجائزة الكبرى للسيارات "الفورمولا1"، الذي يكشف عن ملامح سيارته الجديدة للموسم 2021، وذلك بعد أن أطلق الفريق، وعلى موقعه الرسمي مسمى "إيه 521"، على السيارة التي سيخوض خلالها غمار سباقات الجولات الـ 23، التي تتضمنها روزنامة الموسم الحالي، والتي تدشن في 28 مارس المقبل بسباق جائزة البحرين، ويسدل الستار عنها في 15 ديسمبر من هذا العام بسباق "جائزة الاتحاد للطيران الكبرى" التي تقام على حلبة مرسى ياس في أبوظبي.

وتعكس الصورة الأولية للسيارة، الألوان المشتقة من العلم الفرنسي، مع منح أفضلية للون الأسود، إلا أن فريق "ألبين" أكد على موقعه أن تصميم الألوان الحالي خاص فقط بالكشف عن ملامح السيارة، إذ سيتم تعديل الألوان مع انطلاق أولى سباقات الموسم.

ويذكر، يشهد موسم 2021 إعادة تسمية فريق "رينو إف1" الذي خاض سباقات المواسم الماضية، ليعرف بفريق "ألبين إف 1"، خصوصاً أن الفريق الجديد سيشهد عودة بطل العالم الثنائي الإسباني فرناندو ألونسو إلى خوض السباقات بعد الابتعاد عن البطولة على مدار الموسمين الماضيين، ليزامل في الفريق السائق الفرنسي استيبان أوكون الذي قاد لـ "رينو" موسمي 2019 و2020.

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