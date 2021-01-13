انسحاب منتخب ثانٍ من كأس العالم لكرة اليد في مصر

المصدر: متابعات - محمد الحتو

أعلن الاتحاد الدولي لكرة اليد عبر حسابه الرسمي في "تويتر" عن انسحاب المنتخب الأميركي من بطولة كأس العالم التي تستضيفها مصر اعتباراً من الأربعاء وحتى 31 يناير الجاري.

وقال الاتحاد الدولي: "إن الاتحاد الأمريكي انسحب من المونديال بعد ظهور عدة حالات مصابة بفيروس كورونا بين لاعبي المنتخب التي وصلت إلى 18 حالة"، مشيراً إلى أن "المنتخب السويسري سيحل بدلاً عنه بحسب ترتيب بطولة كأس الأمم الأوروبية".

وكان الاتحاد الدولي لكرة اليد قد وضع خمسة منتخبات في حالة طوارئ في حال اعتذار أي منتخب مشارك في البطولة، وهي سويسرا وهولندا ومنتيغرو (الجبل الأسود) وأوكرانيا وصربيا.

يذكر أن المنتخب التشيكي أول المنسحبين من البطولة ليحل بدلا منه منتخب مقدونيا الشمالية، قبل أن يتم تسمية المنتخب السويسري بدلاً من الأميركي.

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