أغويرو: لا أعرف لماذا اشتريت "لامبورغيني"

المصدر: حميد نعمان - دبي

أبدى نجم مانشستر سيتي، الأرجنتيني سيرجيو أغويرو عدم رضاه على دفعه 400 ألف يورو مقابل سيارة لامبورغيني فاخرة، ولا يستخدمها. ونقلت صحيفة "لاكوريرا ديلو سبورت" الإيطالية عن أغويرو قوله خلال مشاركته في برنامج تلفزيوني أرجنتيني "سانتو سابادو تي في": اشتريت لامبورغيني أفانتادور في 2014، ولا أعرف أين كان عقلي وقتها، لكنني غير راض تماما على ذلك.

وتابع: طوال سنتين، لم استخدمها وظل السؤال نفسه يتكرر معي، لماذا اشتريتها". ويشتهر أغويرو بعشقه للسيارات الفاخرة، إذ سبق له أن اشترى سيارة فيراري "جي تي سي 4 لوسو"، و"لوما سي إل آر سي في رينج روفر"، وسيارات أخرى. يذكر أن النجم الأرجنتيني يحصل على راتب سنوي من مان سيتي يبلغ 14.5 ملايين يورو، ولم يلعب كثيرا هذا الموسم بسبب الإصابات، ويبدو في طريقه لمغادرة ناديه الصيف المقبل، مع احتمال كبير بأن ينتقل إلى سان جرمان الفرنسي.

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