محمد صلاح يتبرع بالأكسجين لمساعدة مرضى كورونا في مصر

المصدر: الغربية - رويترز

يتبرع محمد صلاح، مهاجم نادي ليفربول الإنجليزي، باسطوانات أكسجين وسيارة إسعاف لأبناء قريته في محافظة الغربية بمصر لمساعدتهم على علاج مرضى فيروس كورونا.

وأُصيب صلاح (28 عاما) نفسه بفيروس كورونا في نوفمبر.

وقال حسن بكر رئيس مؤسسة محمد صلاح الخيرية في قرية نجريج التابعة لمركز بسيون بمحافظة الغربية إنه تم "عمل تنك أكسجين داخل مستشفى بسيون المركزي، منذ سنوات وليس حديثا. المؤسسة كلها من دخل محمد صلاح وهو الذي تبرع بالمبالغ كاملة بدون تدخل أي أفراد أو رجال أعمال".

ويقوم بكر بتوصيل اسطوانات الأكسجين إلى منازل المرضى مباشرة.

وقال "عندنا 14 أنبوبة أكسجين داخل مؤسسة محمد صلاح الخيرية، في خدمة أهل القرية والقرى المجاورة. ولدينا وحدة إسعاف بناها الكابتن محمد صلاح اشتغلت في يوليو 2020 وافتتحها السيد محافظ الغربية، نفعت في فترة كورونا، تنقل حالات كورونا لمستشفى العزل".

وتقول المؤسسة إن صلاح يحتفظ بصلة وثيقة بالقرية الصغيرة التي نشأ فيها وتقع على بعد نحو 130 كيلومترا شمالي القاهرة، ويتبرع بنحو 64 ألف دولار سنويا لمؤسسته الخيرية.

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