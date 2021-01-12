رسمياً.. "جائزة البحرين" تعلن انطلاق موسم الفورمولا 1

المصدر: جوني جبور - دبي

أكدت بطولة العالم لسباقات الجائزة الكبرى "الفورمولا1"، انطلاق موسمها الجديد 2021، من خلال سباق جائزة البحرين الكبرى الذي حدد موعدٍ لها في 28 مارس المقبل، وذلك بعد أن طلب منظمي "جائزة استراليا الكبرى" التي كان من المقرر لها افتتاح الموسم تأجيل موعد إقامتها حتى 21 نوفمبر من ذات العام.

وأعلنت البطولة، في بيان رسمي لها، عودة حلبة "إيمولا" الإيطالية إلى روزنامة 2021 التي تضم 23 سباقاً، ويسدل الستار عنها في 12 ديسمبر، وذلك بسباق "جائزة الاتحاد للطيران" الذي يقام على حلبة مرسى ياس في أبوظبي.

وتضمنت الأجندة، استضافة السعودية، وللمرة الأولى تاريخياً، سباقات الجائزة الكبرى، وذلك بسباق مدينة جدة الذي يمثل الجولة ما قبل الختامية في البطولة، وينطلق في الخامس من ديسمبر.

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