قائد الهلال يصدم الجمهور السعودي!

المصدر: أحمد طارق - دبي

كشفت وسائل إعلام سعودية عن أن قائد فريق الهلال سلمان الفرج، رفض العرض المالي المقدم من ناديه لتجديد عقده، ما جعل جمهور "الزعيم" يتلقى صدمة كبيرة خصوصاً مع تلقي الفرج عرضاً من غريمه التقليدي النصر.

وقالت صحيفة الرياضية السعودية: "إن الفترة الأخيرة شهدت اتصالات عدة من جانب نادي النصر بمقربين من اللاعب لبحث إمكانية انتقاله إلى الغريم التقليدي للهلال، في الوقت الذي لم يتوصل اللاعب إلى اتفاق مع فريقه لتجديد عقده".



وأشارت إلى أن "عقد الفرج مع الهلال في يونيو المقبل، وكان اللاعب قد دخل في الفترة الحرة مع ناديه منذ منتصف ديسمبر الماضي، بما يعني أنه يمكنه التفاوض مع أي ناد آخر".



وأضافت: "سر رفض الفرج للعرض المالي المقدم من جانب الهلال، هو شعوره بأن العرض لا يناسب تاريخه مع الفريق".

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