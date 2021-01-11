فريق ياباني يمدد عقد لاعب عجوز.. تعرف إلى عمره

المصدر: طوكيو - د ب أ

أعلن نادي يوكوهاما إف.سي الياباني لكرة القدم اليوم الاثنين تمديد عقد كازويوشي ميورا /54 عاما/، الذي يعد أكبر لاعب كرة قدم محترف في العالم، لمدة موسم آخر.

وسيخوض اللاعب الذي تطلق عليه الجماهير لقب "الملك كازو"، الموسم الــ36 له كلاعب كرة قدم محترف، حيث كان قد بدأ مشيرته الاحترافية بفريق سانتوس البرازيلي في عام 1986.

وتنطلق منافسات الموسم الجديد بعد يوم واحد من احتفال ميورا بعيد ميلاده الــ54 في 26 فبراير المقبل.

وقال ميورا في بيان :"حماسي وشغفي بكرة القدم يزدادان."

وشارك ميورا خلال الموسم الماضي في أربع مباريات بالدوري الياباني الذي صعد إليه الفريق في عام 2019 للمرة الأولى منذ عام 2007 .

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