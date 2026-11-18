قالت مصادر حكومية يابانية اليوم الأربعاء، إن رئيسة الوزراء اليابانية ساناي تاكايشي تدرس إجراء اتصال هاتفي مع الرئيس الأميركي دونالد ترامب، عقب القمة الثلاثية المقررة غدا الخميس في مدينة شينتشن الصينية، والتي تجمع قادة الولايات المتحدة والصين وروسيا، حسبما أوردت وكالة "جيجي برس" اليابانية.

ومن المتوقع أن يطلع الرئيس الأميركي تاكايشي على نتائج القمة الثلاثية التي ستجمعه بالرئيس الصيني شي جين بينغ والرئيس الروسي فلاديمير بوتين، كما يُرجح أن يؤكد الجانبان مجدداً التزامهما بالتعاون المشترك.

وكان ترامب وتاكايشي قد أجريا اتصالاً هاتفياً عقب القمة الثنائية التي جمعته بالرئيس الصيني في سبتمبر الماضي.

وذكرت الحكومة اليابانية أن تاكايشي وترامب أجريا محادثات قصيرة في العاصمة الفلبينية مانيلا، أمس الثلاثاء.

ويُعتقد أن الجانبين أكدا خلال اللقاء أهمية التنسيق الوثيق بشأن القضايا الإقليمية وغيرها من الملفات، كما بحثا سياساتهما تجاه الصين وروسيا قبيل انعقاد القمة الثلاثية.