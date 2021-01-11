بالفيديو: مشهد كوميدي يُحرج حكم.. ويتسبب بطرد لاعب

المصدر: متابعات - محمد الحتو

تعرض لاعب رجبي في بطولة فرنسا إلى الطرد خلال مباراة فريقي بيزييه ونيفيرز في اللحظات الأخيرة من اللقاء بعدما تسبب في إحراج الحكم، وإدخال مواقع التواصل الاجتماعي لاحقاً في نوبة من الضحك.

ويظهر الفيديو الذي نشره موقع قناة روسيا اليوم لاعب الرجبي يوشيا رايسوكي مفتول العضلات وهو يرفع الحكم قصير القامة بفرح بين ذراعيه وهزه مرات عدة في الهواء، قبل أن يحصل على البطاقة الحمراء في مشهر كوميدي طريف لكن الحكم بدا غاضباً وأشهر البطاقة الحمراء في وجهه.

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