مانشستر سيتي وتشيلسي يبلغان الدور الرابع لكأس الاتحاد الإنجليزي

المصدر: وكالات

صعد فريقا مانشستر سيتي وتشيلسي للدور الرابع ببطولة كأس الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم بعدما تغلبا على ضيفيهما برمنغهام سيتي وموركامب على الترتيب اليوم الأحد في الدور الثالث للمسابقة.

وفاز مانشستر سيتي على برمنغهام، الذي يلعب بدوري الدرجة الأولى (تشامبيون شيب) 3 / صفر، فيما تغلب تشيلسي 4 / صفر على موركامب، الذي ينافس بدوري الدرجة الثالثة (ليج تو).

وحسم مانشستر سيتي الأمور لصالحه منذ الشوط الأول، حيث أحرز برناردو سيلفا الهدفين الأول والثاني لفريق المدرب الإسباني جوسيب جوارديولا في الدقيقتين الثامنة و15، فيما أضاف فيل فودين الهدف الثالث في الدقيقة 33.

وعلى ملعب (ستامفورد بريدج)، لم يجد تشيلسي صعوبة في الفوز على موركامب 4 / صفر، حيث سجل ماسون ماونت الهدف الأول للفريق اللندني في الدقيقة 18، قبل أن يحرز تيمو فيرنر وكالوم هدسون أودوي الهدفين الثاني والثالث في الدقيقتين 44 و49 على الترتيب، وتكفل كاي هافيرتز بتسجيل الهدف الرابع في الدقيقة 86.

وصعد بارنسلي، الذي يلعب في تشامبيون شيب، للدور الرابع في المسابقة، بعدما حقق فوزا ثمينا 2 / صفر على ضيفه ترانمير روفرز، الناشط في (ليج تو).

ولحق بريستول سيتي، المنافس في تشامبيون شيب، بركب المتأهلين للدور الرابع، بفوزه 2 / 1 على ضيفه بورتسموث، الذي يلعب بدوري الدرجة الثانية (ليج ون).

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