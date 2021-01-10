ريال مدريد يتعثر مجدداً ويترك صدارة الدوري الإسباني وبرشلونة يقترب

المصدر: محمد أبوإسماعيل - دبي

تعثر فريق ريال مدريد مجدداً بالتعادل أمام مضيفه فريق أوساسونا ضمن منافسات الجولة 18 من الدوري الإسباني، وأقيمت المباراة في ظروف مناخية سيئة، بسبب العاصفة الثلجية التي كادت أن تؤجل المباراة، وبهذا التعادل رفع ريال مدريد رصيده إلى 37 نقطة في المركز الثاني، كما رفع أوساسونا رصيده إلى 15 نقطة في المركز التاسع عشر.

وشهدت المباراة التي انتهت سلبية النتيجة هدفين لفريق ريال مدريد أحرزهما كريم بنزيمة، ولكن تم إلغائهم بداعي التسلل، وفشل ريال مدريد بهذا التعادل فى خطف صدارة الدوري الإسباني، ليبقى فى وصافة الترتيب خلف أتلتيكو مدريد صاحب الصدارة برصيد 38 نقطة، من 15 مباراة فقط أي أنه مؤهل للوصول بعيداً في الصدارة.

ومن جانب أخر تغلب برشلونة على مضيفه غرناطة، بأربعة أهداف دون رد، في المواجهة التي أقيمت على ملعب "نويفو لوس كارمينيس"، ليرتقي البارسا للمركز الثالث في جدول الترتيب برصيد 34 نقطة، بفارق 4 نقاط عن أتلتيكو مدريد الذى يبتعد بالصدارة برصيد 38 نقطة من 15 مباراة فقط، ويواصل البارسا الزحف نحو المقدمة بعد أن كان قد وصل إلى المركز العاشر في إحدى جولات الليغا.

وشهدت مباراة برشلونة تسجيل النجم ليونيل ميسي هدفين لفريقه ليرفع رصيده إلى 11 هدفا في صدارة الهدافين.

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