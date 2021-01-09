تصويت لأفضل تشكيلة في 2020 يغيب عنها رونالدو وتضم لاعبا عربيا

المصدر: حميد نعمان - دبي

وقع اختيار 34 ألف مصوت في الاستفتاء الذي أجراه الموقع المتخصص في إحصاءات اللاعبين في كرة القدم "whoscored" على أفضل تشكيلة نجوم في 2020، استبعدت أحد أبرز نجوم اللعبة، ويتعلق الأمر بمهاجم يوفنتوس كريستيانو رونالدو، بينما ضمت لاعبا عربيا واحد، وهو النجم المغربي في صفوف إنتر الإيطالي اشرف حكيمي.

وكان لافتا اختيار مهاجم البايرن ليفاندوفسكي في مركز المهاجم الصريح، بينما ضمت التشكيلة كذلك مدافع تشلسي زوما ولاعب ميلان الفرنسي تيو هيرنانديز، وفي المرمى حارس أستون فيلا مارتينيز، أما في الوسط فظهر لاعب البايرن كيميتش، والنجم البلجيكي في مان سيتي دي بروين، ولاعب مان يوناتيد البرتغالي برونو هيرنانديز، وبجانب ميسي، حل نجم أستون فيلا غريليش مكان رونالدو.

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