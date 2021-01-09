بالصور.. عاصفة ثلجية تتسبب في تأجيل مباراة أتليتيكو مدريد مع بيلباو

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

قالت رابطة دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم في بيان إن المباراة المقررة اليوم السبت بين أتليتيكو مدريد وضيفه أتليتيك بيلباو تأجلت إلى موعد لاحق بسبب تأثيرات عاصفة ثلجية تعرضت لها إسبانيا.

وبسبب الثلوج الكثيفة نتيجة العاصفة فيلومينا أغلقت الكثير من الطرق أمس الجمعة وتقطعت السبل بالعديد من قائدي السيارات كما أغلق مطار العاصمة مدريد أيضا.

وقالت الرابطة إنها اتخذت قرار التأجيل "بالنظر إلى الوضع الاستثنائي الذي سببته العاصفة في أجزاء كبيرة من شبه الجزيرة.. والتأثير المؤكد للعاصفة على الملعب".

وأشارت الرابطة إلى أنها ستحدد موعدا جديدا للمباراة في وقت لاحق.

وقال بيلباو أمس الجمعة إن الطائرة التي كانت تقل الفريق لم تتمكن من الهبوط في مطار باراخاس في العاصمة واضطرت للعودة.

وأضاف بيلباو في بيان "يود أتليتيك بيلباو تقديم الشكر إلى أتليتيكو مدريد على تعاونه وسعيه للتوصل إلى حلول خلال هذا الموقف الصعب".

وينفرد أتليتيكو مدريد بصدارة الدوري الإسباني برصيد 38 نقطة من 15 مباراة بينما يحتل بيلباو المركز التاسع برصيد 21 نقطة من 18 مباراة.

وثارت شكوك أيضا حول مباراة ريال مدريد مع أوساسونا على أرض الأخير المقررة اليوم السبت أيضا بعد أن واجهت الطائرة التي كانت تقل بطل إسبانيا صعوبات في مطار باراخاس الدولي في العاصمة أمس الجمعة بسبب تراكم الثلوج على المدرج.

لكن وسائل إعلام إسبانية قالت إن المباراة يتوقع أن تقام في موعدها رغم ذلك.

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