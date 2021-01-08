قرعة دوري أبطال أفريقيا.. الزمالك والترجي في "مجموعة الموت"

المصدر: وكالات

أسفرت قرعة مرحلة المجموعات بدوري أبطال أفريقيا لكرة القدم عن مجموعة من المباريات المثيرة في الطريق إلى الوصول لنهائي البطولة.

وكانت القرعة أجريت اليوم الجمعة في القاهرة وأسفرت عن وقوع الأهلي المصري حامل اللقب، في المجموعة الأولى بجانب فيتا كلوب الكونغولي وسيمبا التنزاني والمريخ السوداني.

فيما جاء مازيمبي الكونغولي على رأس المجموعة الثانية التي ضمت أيضا ماميلودي صن داونز الجنوب أفريقي والهلال السوداني وشباب بلوزداد الجزائري.

فيما جاء الوداد المغربي على رأس المجموعة الثالثة بجانب فرق حوريا الغيني وبترو أتليتيكو الأنجولي وكايزر تشيفز الجنوب أفريقي.

وجاء الزمالك المصري وصيف النسخة الماضية في المجموعة الرابعة "مجموعة الموت" التي تضم إلى جانبه الترجي التونسي، ومولودية الجزائر وتينجويت السنغالي.

وتقام الجولة الأولى من دور المجموعات يومي 12 و13 فبراير المقبل، فيما يختتم دور المجموعات يومي 9 و10 أبريل المقبل.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news