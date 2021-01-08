تركي آل الشيخ يغري نجم الزمالك مصطفى محمد للانضمام إلى ألميريا

المصدر: متابعات - محمد الحتو

ذكرت قناة الزمالك المصرية بأن نادي ألميريا الإسباني الذي يملكه المستشار تركي آل الشيخ طلب ضم مهاجم الفريق مصطفى محمد مقابل عرض مغرٍ.

وقال مقدم برنامج "زملكاوي" خالد الغندور: "مصطفى محمد تلقى عرضًا من نادي ألميريا الإسباني، وهذا الكلام قاله لي مسؤولين بالزمالك، والعرض مغري جدًا من حيث المقابل المادي، مليون ونصف يورو مقابل إعارة لمدة 5 أشهر (30 مليون جنيه)، والعرض مقترن بنية البيع مقابل 5 ملايين يورو".

وأضاف: "الزمالك منفتح لمناقشة هذا العرض في حالة الإعارة فقط، وموافقة اللاعب على الاحتراف في الدرجة الثانية بالدوري الإسباني، ولكن النادي يرفض فكرة الإعارة بنية البيع".

وواصل: "تحدثت مع مصطفى محمد بعد حلقة أمس، وقال لي من الممكن أن أكون قد أخطأت بعد مداخلتى أمس مع ميدو، وأبلغني أنه يتمنى الاحتراف، ويريد من جماهير الزمالك أن تتفهم موقفه".

يذكر أن مصطفى محمد من النجوم الصاعدين في الملاعب المصرية ويعتبر أفضل مهاجم في مصر لتمتعه بإمكانات بدنية وفنية وقدرته على التسجيل من الكرات الرأسية.

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