الأهلي المصري يعلن عن أفضل لاعبيه في موسم الثلاثية التاريخية

المصدر: متابعات - محمد الحتو

أعلن نادي الأهلي المصري لكرة القدم، عن أفضل لاعب في صفوفه خلال الموسم الماضي 2019-2020، الذي حقق فيه الفريق الثلاثية التاريخية (الدوري المصري والكأس ودوري أبطال أفريقيا).

وقال النادي الأهلي عبر حسابه في "تويتر": "موسم أكثر من رائع لقائد كتيبة نسور الأهلي، أبطال الثلاثية التاريخية، وصاحب القفاز الذهبي (24 كلين شيت) في العام المنقضي"، مضيفاً: "حارسنا محمد الشناوي يفوز بجائزة نسر الموسم".

وكان محمد الشناوي نجم الأهلي في الموسم الماضي ولعب دوراً نموذجياً في تتويج الفريق بالبطولات الثلاثة في وقت لم يكن الفريق في أفضل حالاته الفنية.

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