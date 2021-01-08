بالفيديو.. راموس يرد على إبراهيموفيتش في "تحدي الثلج"

المصدر: حميد نعمان - دبي

حقق فيديو نشره قائد فريق ريال مدريد على حسابه في إنستغرام نسب قياسية من المشاهدات تعدت الـ6 ملايين، وتعليقات قياسية أيضا، ويتعلق الامر بتحدي خاضه راموس ردا على النجم السويدي زلاتان إبراهيموفيتش، ويعرف بـ "تحدي الثلج".

وبصدر مكشوف ظهر راموس وهو يستعرض عضلاته مع تهاطل الثلج على ملعب مغطى بالثلوج، ووسط برد قارس. وكان إبرا أبرز من يقوم بهذا التحدي بشكل سنوي تقريبا، حيث يشتهر به سكان اسكندنافيا أكثر من غيرهم، ورمى بنفسه بلباس السباحة وسط الثلوج، كما يقوم عادة بالسباحة في بحيرة متجمدة.

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