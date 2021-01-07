يوفنتوس يضرب "3 عصافير" بحجر واحد بعد الفوز على ميلان

المصدر: وكالات

ضرب يوفنتوس ثلاثة عصافير بحجر واحد بفوزه على مضيفه ميلان 3-1 أمس في ختام المرحلة السادسة عشرة من الدوري الإيطالي لكرة القدم، التي شهدت أيضاً خسارة فريق المدينة الآخر إنتر أمام مضيفه سمبدوريا 1-2. وحقق يوفنتوس بفوزه ثلاثة أهداف، إذ انتصر في "كلاسيكو" إيطاليا، واقترب من فرق المقدمة، وأصبح أول فريق يذيق ميلان طعم الخسارة الموسم الحالي.

وسجل فيديريكو كييزا (18 و62) والأميركي ويستون ماكيني (76) اهداف يوفنتوس ودافيد كالابريا (41) لميلان. وحافظ ميلان على الصدارة رغم الخسارة بـ37 نقطة فيما أصبح يوفنتوس رابعاً بـ30 نقطة. وهي الخسارة الأولى لميلان في البطولة منذ الثامن من مارس الماضي حين سقط امام جنوى 1-2 قبل فترة توقف البطولة بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد، إذ خاض 27 مباراة قبل اليوم في الدوري المحلي فاز في 20 وتعادل في 7.

وغاب العديد من اللاعبين عن الفريقين إما بسبب الإصابة كالنجم السويدي زلاتان إبراهيموفيتش الذي لم يتعاف تماما من الإصابة العضلية والكرواتي أنتي ريبيتش ولاعب الوسط البوسني رادي كرونيتش بسبب "كوفيد-19" في صفوف ميلان، والكولومبي خوان كوادرادو والبرازيلي أليكس ساندرو للسبب نفسه والإسباني الفارو موراتا للاصابة في البيانكونيري.

وبهذه النتيجة اصبح يوفينتوس في المركز الرابع برصيد 30 نقطة من 15 مباراة مقابل 37 نقطة لميلان المتصدر من 16 مباراة بينما ياتي ثانيا انتر ميلان وله 36 نقطة ثم روما 33 نقطة.

وحل في المركز الخامس ساسالو برصيد 29 نقطة ثم نابولي 28 نقطة واتلانتا 28 نقطة ولاتسيو 25 نطقة وهيلاس فيرونا 24 نقطة وبينفينتو 21 نقطة.

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