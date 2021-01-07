الهلال السعودي يتجه إلى الاستغناء عن خدمات عمر خربين

المصدر: الرياض - أ.ف.ب

ذكر تقرير إخباري، أمس، أن إدارة نادي الهلال السعودي تتجه للاستغناء عن خدمات السوري عمر خربين، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم الذي سبق له اللعب بدوري الخليج العربي مهاجماً لنادي الظفرة.

وذكرت صحيفة «الرياضية» السعودية أن مصادر خاصة كشفت لها أن إدارة الهلال لا تنوي تقديم أي عرض للسوري عمر خربين لإبقائه في صفوف الفريق، بعد أن دخل الفترة الحرة التي تتيح له الانتقال دون العودة لناديه.

وأوضحت المصادر ذاتها، أن إدارة النادي تدرس إمكانية مخالصة المهاجم السوري، حيث يرى الجهاز الفني بقيادة الروماني رازفان لوشيسكو عدم حاجة الفريق لتمديد عقده.

وأشارت الصحيفة إلى أن هناك أنباء عن تلقي عمر خربين عروضاً من أندية محلية وخليجية.

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