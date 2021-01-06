راموس وفاسكيز يرفضان التجديد لريال مدريد

المصدر: حميد نعمان - دبي

كشفت صحيفة «ماركا» الإسبانية، أمس، عن تطور مفاجئ وغير سار لأنصار وإدارة ريال مدريد والجهاز الفني للفريق، حيث يبدو أن قائد الفريق، سيرجيو راموس، غير راغب في الاستمرار مع فريقه، الأمر الذي اعتبرته الصحيفة انتكاسة بالنسبة للجميع في مدريد، بينما يرفض أيضا لوكاس فاسكيز التجديد. وقالت إن راموس بات منفتحاً على الاستماع إلى أي عرض من الفرق الكبرى، بعد أن بات حراً في التفاوض، حيث ينتهي عقده بعد ستة أشهر فقط.

وفي الوقت الذي وافق فيه النجم الكرواتي لوكا مودريتش على تجديد عقده، لاتزال الأمور معقّدة بالنسبة لراموس، وكذلك فاسكيز، حيث رفض الاثنان العرضين المقدمين من إدارة النادي.

وأكدت الصحيفة أن النادي عرض على راموس التجديد لسنة، وذلك قبل يومين فقط، لكنه رفض بشكل هذا العرض، الذي سيمنحه 12 مليون يورو راتباً سنوياً، بينما يرغب في التمديد لسنتين، رغم أن سنه تصل إلى 34 عاماً حالياً.

في المقابل، رفض فاسكيز العرض المقدم من النادي، ويريد استغلال تألقه هذا الموسم لرفع راتبه السنوي، وعلى غرار راموس، سيكون بإمكانه التفاوض بشكل مستقل مع أي ناد آخر. وتبقى المشكلة بالنسبة للنادي أنه لا يريد وضع استثناء في سياسته المعتمدة على التجديد سنة بسنة بالنسبة لمن تخطى الـ30 عاماً.

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