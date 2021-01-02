البابا فرنسيس يصف الراحل مارادونا بـ"الشاعر"

المصدر: روما - أ ف ب

وصف البابا فرنسيس، اسطورة كرة القدم الارجنتيني دييغو مارادونا، الراحل في 25 نوفمبر الماضي عن 60 عاما اثر تداعيات صحية، بـ"الشاعر في الميدان"، وذلك في مقابلة مخصصة للرياضة نشرت السبت في صحيفة "غازيتا ديلو سبورت".

وتحدث الحبر الاعظم عن مواطنه الذي ساهم بايصال فريق نابولي الجنوبي الى مجد كرة القدم الإيطالية ومنتخب الارجنتين الى لقب مونديال 1986 "كان بطلا كبيرا منح السعادة لملايين الناس، في الأرجنتين ونابولي".

وتابع "خورخي ماريو بيرغوليو" الذي التقى مارادونا عام 2014 في روما خلال مباراة من أجل السلام "كان أيضا رجلا هشا"، في اشارة الى المشكلات الصحية والمتاعب مع المخدرات التي رافقت الموهبة الارجنتينية.

وأكد رأس الكنيسة الكاثوليكية البالغ 84 عاما انه صلى من أجل الراحل وأرسل مسبحة إلى أسرته مرفقة بكلمات تعزية.

وتطرق البابا الذي يشجع نادي سان لورنزو الارجنتيني إلى أوجه الشبه بين الرياضة ومعتقداته منتقدا "الأبطال الأغنياء" الذين اصبحوا "خمولين وتقريبا بيروقراطيين في رياضتهم".

وأضاف "شخصيا، اعتقد ان القليل من الجوع هو السرّ في عدم الشعور بالتخمة اطلاقا، للحفاظ على هذا الشغف الذي أبهرهم كأطفال (الرياضيون)".

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