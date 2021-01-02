ريال مدريد يقترب من إتمام التعاقد مع مدافع البايرن

المصدر: حميد نعمان - دبي

أكدت صحيفة "ماركا" الإسبانية أن نادي ريال مدريد اقترب من إتمام التعاقد مع مدافع بايرن ميونيخ، النمساوي ديفيد ألبا (29 عاما). وقالت الصحيفة إن النادي اتفق على الخطوط العريضة للعقد، على أن يتم الانتقال رسميا بعد انتهاء عقده الحالي مع البايرن في 30 يونيو المقبل. وذكرت الصحيفة أن العرض الذي تقدم به الريال يشمل راتبا سنويا يصل إلى 10 ملايين يورو لأربع سنوات، بجانب مكافآت أخرى.

ويرى الريال في ألبا مدافعا صلبا، قادرا على شغل العديد من المراكز، سواء كظهير أيسر، أو قلب دفاع، وقد يكون بديلا للقائد سيرجيو راموس في حال رحيله، بجانب قدرته على شغل مكان مارسيلو، كون ألبا مميز في الجانب الهجومي أيضا. ولعب النجم النمساوي 404 مباراة مع البايرن، سجل خلالها 39 هدفا، بينما مرر 49 هدفا آخر. واللافت أنه طوال مسيرته لم يتعرض لأي بطاقة حمراء.

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