نجم الزمالك حازم إمام يغيب عن لقاء إنبي لوفاة والدته

المصدر: أحمد طارق - دبي

أعلن مدير فريق الكرة بنادي الزمالك، عبدالحليم علي، عن مغادرة نجم الفريق حازم إمام لمعسكر "الأبيض" استعداداً لمواجهة إنبي في الدوري المصري اليوم، وذلك عقب وفاة والدة قائد الفريق. ولن يشارك اللاعب في المباراة بالنظر إلى حالته النفسية كما أكد مدير الكرة بالنادي.

وذكر عبدالحليم علي لقناة الزمالك التلفزيونية أن لاعبي الفريق سيرتدون الشارات السوداء، حداداً على والدة حازم إمام، إلى جانب الوقوف دقيقة صمت قبل انطلاق المباراة أمام إنبي. وأشار إلى إمام غادر المعسكر فور تلقيه الخبر، وذلك لتأدية مراسم الدفن والعزاء.

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