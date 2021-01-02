كوتينيو يهدد ليفربول بخسارة 20 مليون يورو

المصدر: حميد نعمان - دبي

تعرّض لاعب فريق برشلونة، البرازيلي فيليب كوتينيو، لإصابة خطرة في الركبة اليسرى في مباراة إيبار بالدوري الإسباني، الثلاثاء الماضي، ليتقرر خضوعه لعملية جراحية ستبعده عن الملاعب لأشهر.

وإذا كانت الصدمة شديدة في برشلونة، فقد وصل صداها إلى ليفربول، حيث سيعني هذا خسارة متوقعة للنادي الانجليزي تعادل 20 مليون يورو. وقالت صحيفة «أس» إن عقد كوتينيو يشترط دفع 20 مليون يورو في حال أكمل 100 مباراة مع برشلونة، وهو حتى لقاء إيبار لعب 90 مباراة فقط.

وكان كوتينيو وقع عقداً قادماً من ليفربول مقابل 120 مليون يورو إضافة الى 40 مليون أخرى عبارة عن حوافز ومكافآت، أبرزها 20 مليوناً في حال أكمل المباريات الـ100.

وقد لا يحصل النادي الإنجليزي على هذا المبلغ، كون برشلونة يخطط لبيعه في الصيف المقبل.

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