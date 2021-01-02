رئيس وفاق سطيف الجزائري يطالب بتكريم خاص لفريقه

المصدر: الجزائر - د.ب.أ

طالب كمال لافي، رئيس نادي وفاق سطيف، المنافس بدوري المحترفين الجزائري لكرة القدم، مسؤولي اتحاد الكرة في بلاده بتكريم خاص لفريقه نظير النتائج الإيجابية التي يحققها منذ أكثر من عام. وحافظ وفاق سطيف على سجله خالياً من الهزائم في 20 مباراة رسمية في كل المسابقات، حيث تعود آخر خسارة له إلى 30 نوفمبر 2019، عندما سقط أمام مضيفه شباب قسنطينة 1 /‏‏ 3 في المرحلة الــ12 من الدوري الجزائري للمحترفين بالموسم الماضي.

وقال لافي في تصريحات للإذاعة الجزائرية أمس: «ما حققه وفاق سطيف يستحق التفاتة من مسؤولي اتحاد الكرة في الجزائر الذين يتعين عليهم تكريم الجهاز الفني واللاعبين على كل ما بذلوه. إنجاز الفريق يستحق عليه نجمة، وأيضاً أن يدون في كتاب غينيس للأرقام القياسية».

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