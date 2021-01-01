القضاء البرازيلي يفتح تحقيقاً في «حفلة نيمار»

المصدر: ريو دي جانيرو - أ.ف.ب

فتح القضاء البرازيلي تحقيقاً بشأن الحفلة المزعومة، التي كان يعتزم النجم البرازيلي نيمار تنظيمها يوم رأس السنة في فيلا فخمة يملكها على سواحل ريو دي جانيرو، كما أعلن مكتب المدعي العام. وقال مدعي عام ريو إنه قام بفتح تحقيق في هذه القضية، بعد أن تلقى «العديد من الشكاوى المبنية على معلومات نشرتها الصحف البرازيلية في ما يتعلق بهذه الحفلة التي ينظمها اللاعب نيمار»، والتي أثارت انتقادات واسعة تجاه اللاعب. ونفى مقربون من نيمار إقامة هذه الحفلة التي تحدثت تقارير عن أنها كانت ستضم من 150 إلى 500 من المدعوين.

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