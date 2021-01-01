إصابة أربعة من لاعبي الأهلي المصري بفيروس «كورونا»

المصدر: القاهرة - أ.ف.ب

أعلن النادي الأهلي المصري، أمس، إصابة أربعة من لاعبيه بفيروس كورونا المستجد، وأكد مدير الكرة بالنادي، سيد عبدالحفيظ، في تصريح صحافي، أن المسحة الطبية التي خضع لها محمود كهربا ‏ومروان محسن وأكرم توفيق ومحمد هاني، جاءت إيجابية، وأن الرباعي سيخضع للعلاج وفقاً ‏للبروتوكول الطبي الخاص بوزارة الصحة المصرية.‏ وقال إن محمد مجدي أفشة سيخضع لمسحة طبية جديدة للاطمئنان على حالته، وأضاف أن طاهر محمد سيخضع ‏لفحص طبي جديد لتقييم حالته، وتحديد ‏فرص مشاركته في المران الجماعي، وتزايدت فرص اللاعب في المشاركة في المران الجماعي بصورة كبيرة خلال الساعات ‏الأخيرة بعد تحسن حالته.‏

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