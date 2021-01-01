إصابة أربعة من لاعبي الأهلي المصري بفيروس «كورونا»
أعلن النادي الأهلي المصري، أمس، إصابة أربعة من لاعبيه بفيروس كورونا المستجد، وأكد مدير الكرة بالنادي، سيد عبدالحفيظ، في تصريح صحافي، أن المسحة الطبية التي خضع لها محمود كهربا ومروان محسن وأكرم توفيق ومحمد هاني، جاءت إيجابية، وأن الرباعي سيخضع للعلاج وفقاً للبروتوكول الطبي الخاص بوزارة الصحة المصرية. وقال إن محمد مجدي أفشة سيخضع لمسحة طبية جديدة للاطمئنان على حالته، وأضاف أن طاهر محمد سيخضع لفحص طبي جديد لتقييم حالته، وتحديد فرص مشاركته في المران الجماعي، وتزايدت فرص اللاعب في المشاركة في المران الجماعي بصورة كبيرة خلال الساعات الأخيرة بعد تحسن حالته.
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