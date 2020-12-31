نيمار ينفي علاقته بحفلة مثيرة للجدل

المصدر: ريو دي جانيرو - أ.ف.ب

أسهمت التقارير التي تناولتها الصحف البرازيلية بإسهاب في اليومين الأخيرين حول حفلة ينوي النجم البرازيلي نيمار إحياءها، وتضم نحو 500 شخص على مدى أكثر من يوم في فيلا فخمة رغم القيود المفروضة في البرازيل بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد، في تلطيخ صورة نجم باريس سان جرمان الفرنسي، وذلك بعد تحسن ملحوظ في الأشهر الأخيرة.

ونفى مقربون من نيمار المعلومات التي نشرتها الصحف البرازيلية، لكن صمت اللاعب كان لافتاً.

وقال محامي نيمار في تصريح صحافي: «هذا الحفل يخص الشركة المنظمة فقط، ولا علاقة له بنيمار».

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