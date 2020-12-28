توقف المفاوضات بين صن داونز والأهلي بشأن سيرينو

المصدر: القاهرة - د ب أ

أعلن نادي ماميلودي صن داونز الجنوب افريقي اليوم الاثنين غلق المفاوضات مع الأهلي المصري بشأن صانع ألعاب الفريق جاستون سيرينو.

وذكر صن داونز عبر موقعه الرسمي اليوم الاثنين أنه تم غلق باب المفاوضات نظرا لعدم التوصل لاتفاق حول الأمور المالية لانتقال اللاعب .



واضاف:" هناك علاقات طيبة بين رئيس النادي الأهلي محمود الخطيب ورئيس ماميلودي صن داونز دكتور باتريس موتسيبي، وسوف تستمر دون شك".

وأوضح:" سنوافق على التخلي عن لاعبينا للاحتراف كما فعلنا مع بيرسي تاو وكيجان دوللي وبونجاني زونجو واللاعبين الدوليين الإيفواريين سياكا تيني ولاعبين آخرين ، لكن يجب أن يكون المقابل المادي مناسبا".

وكشف مصدر بالأهلي في تصريحات خاصة لوكالة الأنباء الألمانية اليوم الاثنين أن النادي المصري يحترم إدارة صن داونز بشكل كبير وتجمعه علاقات جيدة معهم، مشيرا إلى أن المفاوضات ستستمر خلال الساعات القليلة المقبلة.

وأوضح المصدر أن هناك قناعة كاملة لدي الجهاز الفني للأهلي بقيادة بيتسو موسيماني بقدرات سيرينو لذا تم بدء التفاوض مع ناديه.

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