الخطيب يوجه نصيحة لصلاح بشأن مستقبله مع ليفربول

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

وجه محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي المصري نصيحة لمحمد صلاح هداف فريق ليفربول الإنجليزي لكرة القدم في ظل التكهنات الدائرة بشأن مستقبل نجم منتخب الفراعنة مع الفريق الأحمر.

أثار صلاح الجدل بشأن مستقبله مع ليفربول، حينما فتح المجال بشأن إمكانية انتقاله إلى ريال مدريد أو برشلونة الإسبانيين مستقبلا، خلال حواره مع صحيفة (آس) الإسبانية مؤخرا، التي أشار خلالها أيضا إلى أنه شعر بالإحباط وخيبة الأمل بسبب قيام الألماني يورجن كلوب بمنح شارة القيادة إلى زميله ترينت أليكسندر أرنولد بدلا منه خلال لقاء الفريق أمام ميتييلاند الدنماركي ببطولة دوري أبطال أوروبا.

وقال الخطيب، الذي يعد أحد أساطير كرة القدم المصرية، في تصريحات إعلامية خلال تواجده في دبي للمشاركة في احتفال توزيع جوائز (غلوب سوكر) العالمية اليوم الأحد "صلاح قدم أشياء عالمية خلال مسيرته الرياضية.. أتمنى أن يركز في عمله ويسعى لتطوير أدائه بصورة دائمة".

أضاف الخطيب "ينبغي على صلاح أن يجتهد دائما ولا ينظر لأي أمور أخرى تعوقه عن أداء رسالته.. ربنا منحك موهبة يتعين عليكم الحفاظ عليها بعطائك داخل الملعب".

يستعد صلاح، الذي يتصدر ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي حاليا برصيد 13 هدفا، للمشاركة مع ليفربول أمام ضيفه ويست بروميتش ألبيون في وقت لاحق اليوم ضمن المرحلة الخامسة عشر للمسابقة.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news