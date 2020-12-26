شفاء مدرب الأهلي المصري موسيماني من فيروس كورونا

المصدر: القاهرة - د ب أ

أعلن سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالأهلي المصري أن مسحة بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي، جاءت سلبية، ليتعافى بذلك المدير الفني من فيروس كورونا الذي أصابه قبل أيام.

وقال سيد عبد الحفيظ للموقع الرسمي لناديه اليوم السبت إن المسحة الأخيرة التي خضع لها بيتسو موسيماني جاءت سلبية، ليتعافى من كورونا وأصبح جاهزا لقيادة تدريبات الفريق ومباريات الفترة المقبلة.

ويستعد الأهلي لمباراة الاتحاد السكندري المقرر لها بعد غد الإثنين، بإستاد الأهلي في السلام، ببطولة الدوري المصري.

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