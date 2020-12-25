ورطة للأهلي السعودي تهدد برحيل النجم السوري عمر السومة

المصدر: حميد نعمان - دبي

عاد الغموض ليلف مصير النجم السوري عمر السومة مع فريقه الأهلي السعودي، بعد أن سبق لمسؤولي النادي أن حسموا في مسألة التجديد للاعب. وبحسب صحيفة "الرياضية" السعودية فإن هذا الأمر بات مهددا كون النادي قد لا يستطيع ضمان مبلغ التجديد قبل تقدمه بالعرض رسميا للمهاجم السوري.

وقالت إن الورطة تكمن في أن النادي يعاني ماليا، وتوفير السيولة اللازمة بحسب هيئة الرياضة السعودية، يقتضي توقيع أعضاء مجلس الإدارة، لضمان الالتزام بدفع المبلغ.

وبحسب وسائل إعلام سعودية فإن السومة يحصل سنويا على راتب يتعد الـ3 ملايين دولار، بجانب امتيازات أخرى. وسيكون بإمكانه مفاوضة أي ناد راغب في خدماته رسميا بدء من يناير المقبل، الأمر الذي يحتمه على مجلس إدارة الأهلي التحرك سريعا لضمان التجديد لأبرز هداف في صفوفه.

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