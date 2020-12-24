سان جرمان يقيل المدرب الألماني توخيل.. والبديل الأرجنتيني بوكيتينو

المصدر: حميد نعمان - دبي

كشفت صحيفة "أس" الإسبانية اليوم عن أن نادي باريس سان جرمان الفرنسي، أخطر مدربه الألماني توماس توخيل بأنه لم يعد راغبا في خدماته. وقالت الصحيفة إن المدرب توصل بقرار الإقالة من مدير النادي البرازيلي ليوناردو أمس.

وجاءت الإقالة في وقت لا يعيش فيه الفريق وضعا جيدا حتى على المستوى المجلي، إذ خسر من ليون في الدوري، ثم تعادل مع ليل، وخسر موقعه في صدارة الدوري الفرنسي، بينما عانى كثرا ليتأهل متصدرا في مجموعته بدوري الأبطال.

وقالت "أس" إن مسؤولي النادي لا تعجبهم طريقة لعب توخيل، وكذلك علاقته المتوترة بعدد من اللاعبين النجوم. ومن المتوقع أن يكون البديل هو المدرب الأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو الذي لا يدرب أي فريق، منذ مغادرته توتنهام الإنجليزي.

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