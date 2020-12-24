السومة مستمر مع الأهلي السعودي

المصدر: الرياض - د.ب.أ

كشف طارق كيال المشرف العام على الكرة بالنادي الأهلي السعودي، أن ملف تجديد عقد المهاجم السوري عمر السومة بات محسوماً، وأشار إلى أن النادي يسعى أيضاً للتعاقد مع مدافع أجنبي في فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

وقال كيال في تصريحات لقناة «الرياضية» التلفزيونية السعودية أمس: «عمر السومة ركن من أركان النادي الأهلي، وتقريباً الإدارة منتهية معه في ما يخص تجديد عقده، وهو لاعب مهم بالنادي وبالدوري السعودي للمحترفين».

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