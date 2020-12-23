ليفربول يعثر على بديل محمد صلاح

المصدر: حميد نعمان - دبي

كشفت صحيفة "ميرور" البريطانية أن الجهاز الفني لفريق ليفربول، بقيادة المدرب الألماني يورغن كلوب، وضع خطة بديلة لتعويض رحيل النجم المصري محمد صلاح في الصيف المقبل، على الرغم من أن إدارة النادي والمدرب أبديا تمسكهما ببقائه واستمراره.

وقالت الصحيفة إن صلاح بات أقرب إلى الرحيل منه إلى الاستمرار، وأنه يريد بشدة تجربة جديدة قبل أن يتقدم في السن أكثر (عمره حاليا 28 سنة). وكشفت الصحيفة أن ليفربول عثر على ضالته في قائد فريق أستون فيلا، جاك غريليش، والذي يعد أبرز نجم يتابع كذلك نادي مان يونايتد.

ويبلغ الجناح السريع والمهاري (25 عاما)، وقد سجل هذا الموسم 5 أهداف، وقدم 7 تمريرات حاسمة في 12 مباراة مع فريقه، بينها الفوز السباعي على ليفربول. واصبح هذا اللاعب في فترة قصيرة أحد العناصر المهمة في تشكيلة المنتخب الإنجليزي.

ومن المتوقع أن يشكل اللاعب صراعا محتدما بين الثلاثي العملاق ليفربول ومان يونايتد، وسيتي كذلك، خاصة وأن أستون فيلا منفتح على بيعه في يناير المقبل، بمقابل قد يتعدى الـ100 مليون يورو.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news