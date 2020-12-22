فيديو.. "كورونا" يحصد أرواح الرياضيين العرب في 2020.. أبرزهم العراقي أحمد راضي

المصدر: جوني جبور - دبي

بسطت جائحة فيروس "كورونا" سطوتها القاسية على عالمنا العربي، وأودت بوفاة الكثيرين، ومن ضمنهم نجوم رياضيون تركوا خلفهم بصمات يصعب تكرارها، بجانب إنجازات سطروها ليس على الساحة العربية فحسب بل طالت العالمية، من أبرزهم نجم المنتخب العراقي السابق، أحمد راضي، الذي توفي في 21 يونيو الماضي، عقب اصابته بالفيروس التاجي، ويعد صاحب الهدف العراقي الوحيد في نهائيات كأس العالم.

وطالت تأثيرات "كورونا" نجوم الرياضة العرب، خصوصاً الذين لم تُكتب لهم النجاة والشفاء، بداية من المصارع الجزائري، عثمان تيغاني، الذي وافته المنية في 20 مارس الماضي، ويعد أول الرياضيين العرب الذين يلقون حتفهم جراء الإصابة بـ"كورونا".

بالفيديو.. "كورونا" يحصد أرواح الرياضيين العرب في 2020.. أبرزهم العراقي #أحمد_راضي pic.twitter.com/VIrnI9oF90 — الإمارات اليوم (@emaratalyoum) December 22, 2020

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