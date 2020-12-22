نجل نجم المنتخب الإنجليزي يتهم ضربات الرأس بالتسبب في وفاة والده

المصدر: لندن - د. ب. أ

قال نجل نوبي ستايلز، أحد لاعبي المنتخب الإنجليزي، بطل كأس العالم عام 1966، أمس، إنه يعتقد أن سبب تعرض والده لمرض الخرف، الذي عاناه لسنوات حتى وفاته، جاء بسبب التسديد الدائم لضربات الرأس في لعبة كرة القدم.

وكان تشريح جثة ستايلز، الذي توفي عن 78 عاماً، قد أكد تأثر منطقة المخ بالتعرض المتكرر لضربات الرأس.

وعقب النتائج، أكد نجله جون أنه لا يشك إطلاقاً في أن إصابته بالمرض جاءت نتيجة ضربه المستمر للكرة برأسه.

ودعا جون الجهات المسؤولة عن كرة القدم إلى معالجة ما وصفه بالفضيحة، في أعقاب إصابة خمسة لاعبين فائزين بلقب كأس العالم مع المنتخب الإنجليزي بمرض الخرف. وأضاف: «لقد طالبوا العلماء بالتوصل إلى دليل، حينما يكون الأمر متعلقاً بالمخ يكون صعباً».

وتابع جون: «أعتقد أن والدي لعب الكرة برأسه بين 70 ألفاً و100 ألف مرة في مسيرته، في كل مرة تضرب بها الكرة رأسه، يضرب المخ مقدمة الجمجمة».

وكان الطبيب ويليام ستيوارت، اختصاصي أمراض الأعصاب، قد فحص دماغ نوبي ستايلز بعد وفاته، حيث أكد وجود علامات تتفق مع حالة اعتلال الدماغ الرضحي المزمن، وهو شكل من أشكال الخرف التدريجي.

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