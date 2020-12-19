ثنائية سواريز تقود أتليتيكو لصدارة الدوري الإسباني

المصدر: مدريد -رويترز

عاد لويس سواريز مهاجم أتليتيكو مدريد لهز الشباك ليساعد فريقه في الفوز 3-1 على ضيفه إلتشي وتصدر دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم بفارق ثلاث نقاط عن أقرب منافسيه اليوم السبت.

ومنح سواريز، الذي لم يسجل منذ السابع من نوفمبر تشرين الثاني الماضي، التقدم لأتليتيكو في الدقيقة 41 بلمسة بسيطة حولت تمريرة أرضية من كيران تريبيير إلى المرمى.

وبعد ذلك انزلق سواريز ليتابع تمريرة عرضية رائعة من يانيك كاراسكو في الدقيقة 58 نحو الشباك ليحرز هدفه التاسع هذا الموسم، ويتقاسم صدارة هدافي البطولة مع إياجو أسباس مهاجم سيلتا فيجو وميكل أويارزابال مهاجم ريال سوسيداد.

وعاد إلتشي للمباراة عندما قلص لوكاس بوي الفارق بضربة رأس في الدقيقة 64 إثر تمريرة عرضية رائعة من ركلة ركنية، لكن البديل دييجو كوستا حسم نقاط المباراة لأتليتيكو عبر ركلة جزاء في الدقيقة 80.

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