مفاجآت في تصويت "فيفا".. رونالدو حكّم ضميره وميسي وليفا يخذلانه!

المصدر: متابعات - محمد الحتو

كشف الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" عن نتائج التصويت على جائزة أفضل لاعب في العالم لعام 2020 التي ذهبت للنجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي بعد حصوله على أعلى رصيد من النقاط (52 نقطة) مقابل 38 نقطة للبرتغالي كريستيانو رونالدو و35 نقطة للأرجنتيني ليونيل ميسي.

وأكدت قائمة التصويت التي أعلنها "فيفا" بعد الحفل أن ليفاندوفسكي كان الخيار الأول في قائمة ترشيحات رونالدو بصفته قائداً للمنتخب البرتغالي.

كما كشفت نتائج التصويت بأن رونالدو حكّم ضميره حين وضع ميسي كخيار ثانٍ ثم مهاجم باريس سان جيرمان والمنتخب الفرنسي كيليان مبابي خياراً ثالثاً، ولكن في المقابل لم يكن رونالدو ضمن الخيارات التي سجلها ميسي بصفته قائداً للمنتخب الأرجنتيني إذ اختار كلا من نيمار ومبابي وليفاندوفسكي.

أما ليفاندوفسكي فقد اختار كلا من الإسباني تياغو ألكانتارا زميله السابق في بايرن والمنضم إلى ليفربول الإنجليزي في صيف هذا العام والبرازيلي نيمار مهاجم باريس سان جيرمان والبلجيكي كيفن دي بروين صانع ألعاب مانشستر سيتي الإنجليزي.

يذكر أن أصوات قادة منتخبات العالم تحسم المنافسة على الجائزة بنسبة 25 % مقابل نسبة مماثلة لكل من الفئات الثلاثة الأخرى المشاركة في التصويت وهم مدربو منتخبات العالم والجماهير والنقاد الرياضيون.

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