بالفيديو: غريزمان غيّر التسريحة ولم يسجل.. ومبابي يعاني "وسواس الشعر"!

المصدر: متابعات - محمد الحتو

فاجأ مهاجما منتخب فرنسا لكرة القدم أنطوان غريزمان وكيليان مبابي الجماهير بإطلالتهما غير التقليدية، أمس الأربعاء، خلال مشاركتهما مع ناديهما برشلونة وباريس سان جيرمان في بطولتي الدوري الإسباني والفرنسي على التوالي.

وظهر غريزمان في مباراة برشلونة مع ريال سوسييداد بشعر مجدّل لفت الأنظار والكاميرات، ولكن ذلك لم يغيّر من حالته الفنية مع البارسا ولم ينجح في التسجيل ضمن الجولة 19 من "الليغا" رغم فوز فريقه 2-1.

🎥 يبدوا بأن كيليان مبابي تعب كثيراً على تسريحة شعره 😂😂 pic.twitter.com/7TX9Zw9V0C — E P L W O R L D (@EPLworld) October 12, 2020

أما مبابي، فكان جريئاً حين صبغ شعره باللون الوردي، وسجل هدفاً من ضربة جزاء في مرمى لوريان في الجولة 15، في المواجهة التي فاز فيها الفريق الباريسي بهدفين نظيفين.

وتبادل مشجعون صوراً لتسريحة كلا اللاعبين واعتبروها مضحكة بوصفها موضة صارخة، في وقت نشر حساب موقع eplworld على "تويتر" فيديو يوضح حالة الغضب التي تعتري مبابي عندما يضع أحد زملاءه يده على شعره إذ يتسلل إليه "وسواس" الشعور بأن تسريحته قد تبعثرت على الرغم من قصر طول شعره فيذهب على الفور لالتقاط المشط وإجراء تعديلات على التسريحة!.

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