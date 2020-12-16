انييستا يغيب عن الملاعب فترة طويلة

المصدر: متابعات - محمد الحتو

أجرى نجم فيسيل كوبي الياباني حالياً وبرشلونة الإسباني سابقاً، الإسباني أندريس إنييستا، اليوم الأربعاء، عملية جراحية في ساقه اليمنى سيحتاج معها إلى أربعة أشهر للعودة إلى الملاعب.

ونشر إنييستا على حسابه في "إنستغرام" صورة له على سرير الشفاء، وقال: "العملية كانت ناجحة، وأشعر أنني بحالة جيدة جداً.. سأبذل قصارى جهدي للتعافي بسرعة والعودة بأسرع وقت ممكن إلى الملاعب".

وكان إنييستا (36 عاماً) قد تعرض للإصابة خلال مباراة كوبي مع شنجغهاي الصيني في دور الـ16 لدوري أبطال آسيا، وشارك بعدها دقائق معدودة أمام سوون سامسونغ الكوري الجنوبي في ربع النهائي، ولم يستطع إكمال اللقاء لشعوره بانزعاج عضلي، أدى في النهاية إلى العملية الجراحية.

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