حبيب يجري تعديلاً على التشكيلة الأفضل في تاريخ كرة القدم بميول مدريدية

المصدر: متابعات محمد الحتو

انتقد بطل العالم في الفنون القتالية المختلطة الروسي حبيب نورمحمدوف تشكيلة أفضل لاعبي كرة القدم في تاريخ الساحرة المستديرة التي أعلنتها أخيراً مجلة "فرانس فوتبول" الفرنسية، وطالب عبر حسابه في "إنستغرام" باستبدال نجم برشلونة الإسباني السابق تشافي بورقة الفرنسي زين الدين زيدان، وبدلا من الألماني فرانك بيكنباور اقترح المدافع الفذ سيرجيو راموس، ورشح المدرب ديل بوسكي مدرباً.

ولاحظ متابعو حبيب على التشكيلة التاريخية ميوله الواضح لنادي ريال مدريد.

وضمت قائمة "فرانس فوتبول" التاريخية لكرة القدم التي اختارها 140 صحافيا حول العالم، في حراسة المرمى: الروسي ليف ياشين (الحارس الأسطوري لمنتخب الاتحاد السوفيتي سابقا)، وفي الدفاع: الإيطالي باولو مالديني، الألماني فرانك بيكنباور، والبرازيلي كافو، وللوسط البرازيلي بيليه، الإسباني تشافي هيرنانديز، الألماني لوثار ماتيوس، ودييغو أرماندو مارادونا.

أما خط الهجوم فضم: البرتغالي كريستيانو رونالدو، البرازيلي رونالدو نازاريو، والأرجنتيني ليونيل ميسي.

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