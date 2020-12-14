ترتيب محمد صلاح بين هدافي الدوري الإنجليزي قبل "القمة الكبيرة"

المصدر: متابعات - محمد الحتو

واصل النجم المصري محمد صلاح التهديف مع ليفربول في الدوري الإنجليزي لكرة القدم ورفع رصيده إلى 10 أهداف في 12 مباراة، ليبدي رغبة جامحة في نيل لقب هداف "البريمييرليغ" مجدداً.

ويتأخر صلاح بفارق هدف واحد فقط عن مهاجم إيفرتون دومينيك كالفيرت متصدر اللائحة، في وقت يتشارك فيه بمركز الوصيف مع الكوري الجنوبي سون هداف توتنهام والإنجليزي جيمي فاردي قائد ليستر سيتي.

وتشتعل المنافسة بين المتصدرين ليفربول وضيفه توتنهام في قمة الجولة الـ13 من الدوري وقد تكون المباراة فرصة أمام صلاح لفك الشراكة عن سون في المركز الثاني ومحاولة انتزاع صدارة الهدافين من كالفيرت.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news